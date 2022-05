Di Maio: Salvini a Mosca? Con Putin ci parla Draghi (Di sabato 28 maggio 2022) "Salvini a Mosca? Con Putin ci parla Draghi". Lo dice il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Sulla crisi Ucraina, aggiunge, ci vuole "prudenza, la guerra non è tema da tour estivo". 28 maggio 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 28 maggio 2022) "? Conci". Lo dice il ministro degli Esteri Luigi Di. Sulla crisi Ucraina, aggiunge, ci vuole "prudenza, la guerra non è tema da tour estivo". 28 maggio 2022

Advertising

SimonaMalpezzi : Draghi rappresenta il Paese e Di Maio è il ministro degli Esteri. Quella di Salvini è un’azione estemporanea e senz… - BabbaiFabry : RT @fattoquotidiano: Viaggio di Salvini a Mosca, interviene Di Maio: “Governo non sapeva nulla. Con Putin ci parla Draghi, la guerra non è… - RItaliaN21 : @alex_orlowski Ma non ti rendi conto che non vedono/vediamo l'ora di essere inseriti in questa lista? Se l'hai crea… - fattoquotidiano : Viaggio di Salvini a Mosca, interviene Di Maio: “Governo non sapeva nulla. Con Putin ci parla Draghi, la guerra non… - carlo24 : RT @lucianoghelfi: #Di Maio: #Salvini a #Mosca? Con #Putin ci parla #Draghi. Sulla crisi #UcrainaRussia ci vuole prudenza, la guerra non è… -