Conte litiga con tutti | pure con Calenda | “Vada su Marte in compagnia di Meloni”

(Di sabato 28 maggio 2022) Aria frizzante intorno Giuseppe, che è accerchiato da tutte le parti e non perde occasioni per lanciarsi messaggi di fuoco con gli altri leader politici. L'ultimo in ordine di tempo ad aver fatto perdere le staffe all'ex presidente del Consiglio è Carlo, leader di Azione, che qualche giorno fa a Rieti aveva attaccato il Movimento 5 Stelle, sostenendo che nemmeno sui grillini otterrebbe incarichi di governo: “A Carlo- la replica al veleno dida Frosinone - che dice che preferisce Fratelli d'Italia ai Cinquestelle gli consiglio di andare a vivere suindella”.

Le richieste di Conte al Psg: 30 milioni di ingaggio, Barella e Lukaku! Aria frizzante intorno Giuseppe Conte, che è accerchiato da tutte le parti e non perde occasioni per lanciarsi messaggi di fuoco con gli altri ...Il flebile penultimatum di Giuseppe Conte ai suoi due vicepremier ha un merito: aver reso plastica la debolezza politica del presidente del Consiglio di fronte ai leader dei due partiti quasi (ex) all ...