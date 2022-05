Calciomercato Milan – Vice Theo Hernandez: due i talenti nel mirino (Di sabato 28 maggio 2022) Le ultime news sul Calciomercato del Milan: Maldini e Massara sono alla ricerca di un terzino sinistro. Nel mirino due italiani Leggi su pianetamilan (Di sabato 28 maggio 2022) Le ultime news suldel: Maldini e Massara sono alla ricerca di un terzino sinistro. Neldue italiani

Advertising

Gazzetta_it : Il Milan ha in pugno Lang: c'è l'accordo col giocatore e il Bruges non chiede una follia #Milan #calciomercato - AntoVitiello : #Milan, la questione cessione del club è la prima cosa da fare. Settimana prossima potrebbe esserci la firma con… - Gazzetta_it : Bremer, Sanches, Zaniolo: ecco la lista di Maldini per un Milan da Champions - vivperelmilan : RT @Gazzetta_it: Bremer, Sanches, Zaniolo: ecco la lista di Maldini per un Milan da Champions - Luxgraph : Marca: 'Solo Juve, l'Atletico Madrid dice no all'acquisto di Di Maria' -