Bianca Guaccero | “Mia figlia non vivrà mai quei momenti” | è il suo grande rimpianto

Per Bianca Guaccero sua figlia Alice è tutta la sua vita ma ha un rimpianto, quello che la sua bambina non potrà mai vivere ciò che lei ha vissuto da piccola. Bianca Guaccero e Dario Acocella sono separati da più di 4 anni, la figlia ne aveva poco più di 3 anni ed è il pensiero che non vivrà mai con la mamma e il papà che le fa male. L'attrice e conduttrice ha un fratello che vive in Finlandia e racconta che quando erano piccoli ogni sera con i genitori vedevano un film diverso, c'erano le cassette da noleggiare o andavano tutti insieme al cinema. Sono ricordi che Bianca Guaccero vivrà per sempre ma a sua figlia mancano.

