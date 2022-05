Arrampicata, Coppa del Mondo: Fossali bronzo nella Speed a Salt Lake City (Di sabato 28 maggio 2022) Primo podio in stagione per Ludovico Fossali, che conquista la medaglia di bronzo nella Speed a Salt Lake City (Usa), sede della terza tappa di Coppa del Mondo di Arrampicata. L’azzurro riscatta i due quarti posti ottenuti in precedenza e, grazie al successo ai danni del polacco Dzienski, si assicura un posto sul podio. Si ferma invece ai quarti di finale la corsa di Giulia Randi e Beatrice Colli, che possono comunque essere soddisfatto. Nel weekend toccherà quindi a Camilla Moroni e Michael Piccolruaz, impegnati nella prova di Boulder. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 28 maggio 2022) Primo podio in stagione per Ludovico, che conquista la medaglia di(Usa), sede della terza tappa dideldi. L’azzurro riscatta i due quarti posti ottenuti in precedenza e, grazie al successo ai danni del polacco Dzienski, si assicura un posto sul podio. Si ferma invece ai quarti di finale la corsa di Giulia Randi e Beatrice Colli, che possono comunque essere soddisfatto. Nel weekend toccherà quindi a Camilla Moroni e Michael Piccolruaz, impegnatiprova di Boulder. SportFace.

