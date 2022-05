Ucraina: Nato, 'invio armi fin quando sarà necessario' (Di venerdì 27 maggio 2022) Roma, 27 mag. (Adnkronos) - L'invio di armamenti in Ucraina da parte dei paesi membri della Nato dovrà continuare “fino a quando sarà necessario.” Così il vicesegretario generale della Nato, Mircea Geoana, nell'intervista esclusiva al Tg3, rilancia il controverso tema dell'invio di armi. “E' un processo che è iniziato a Ramstein - prosegue il numero due dell'Alleanza Atlantica - e noi continueremo ad aiutare l'Ucraina in termini militari, ma anche dal punto di vista umanitario e finanziario”. Il vicesegretario generale conferma poi la linea della Nato: “Come ho già detto e come ha dichiarato anche il segretario Stoltenberg, l'Ucraina può vincere questa guerra”. Leggi su iltempo (Di venerdì 27 maggio 2022) Roma, 27 mag. (Adnkronos) - L'di armamenti inda parte dei paesi membri delladovrà continuare “fino a.” Così il vicesegretario generale della, Mircea Geoana, nell'intervista esclusiva al Tg3, rilancia il controverso tema dell'di. “E' un processo che è iniziato a Ramstein - prosegue il numero due dell'Alleanza Atlantica - e noi continueremo ad aiutare l'in termini militari, ma anche dal punto di vista umanitario e finanziario”. Il vicesegretario generale conferma poi la linea della: “Come ho già detto e come ha dichiarato anche il segretario Stoltenberg, l'può vincere questa guerra”.

