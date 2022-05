Ucraina: Johnson, Russia fa progressi lenti ma tangibili (Di venerdì 27 maggio 2022) La Russia fa "progressi lenti ma tangibili" in Ucraina. Lo ha detto il premier britannico Boris Johnson riferendosi all'avanzata delle truppe di Mosca nel Donbass. Secondo il primo ministro, il ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 27 maggio 2022) Lafa "ma" in. Lo ha detto il premier britannico Borisriferendosi all'avanzata delle truppe di Mosca nel Donbass. Secondo il primo ministro, il ...

Advertising

Radio1Rai : Boris Johnson e l’idea di un Commonwealth europeo con dentro Ucraina e repubbliche baltiche. Vittorio Emanuele Pars… - djnutria57 : RT @Lisa90135765: 'Putin sta facendo progressi graduali, lenti ma tangibili in Ucraina', ha detto il primo ministro britannico Johnson che… - IlCastiga : RT @fortnardelli: Putin sta facendo progressi graduali, lenti ma tangibili in Ucraina - Primo ministro britannico Johnson - fisco24_info : Ucraina, Gb: 'Russia fa progressi tangibili'. Usa pronti a invio armi più potenti: (Adnkronos) - Johnson: 'Temo che… - fortnardelli : Putin sta facendo progressi graduali, lenti ma tangibili in Ucraina - Primo ministro britannico Johnson -