"The hunt", il risveglio nella capanna con 12 sconosciuti (Di venerdì 27 maggio 2022) THE hunt Italia 2 ore 21.15 Con Hilary Swank, Betty Gilpin e Emma Roberts. Regia di Craig Zobel. Produzione USA 2020. Durata: 1 ora e 30 minuti LA TRAMA Dodici sconosciuti si svegliano in una capanna . Non si conoscono. Non sanno perchè sono lì. Poco a poco lo comprendono. Sono stati scelti come prede di una caccia all'uomo organizzata periodicamente da un gruppo di ricconi sadici. Presto la pattuglia dei disgraziati si sfoltisce . Finchè non ne rimane solo una. Una ragazza apparentemente fragile, ma con una dura preparazione militare. Farà vedere i sorci verdi ai cacciatori (tra i quali una viperina Hilary Swank). PERCHE' VEDERLO perchè è un'avventura horror prodotta dalla Blumhouse, la casa che ha rinnovato il cinema di spavento, sostituendo agli spauracchi le belle idee (vedi la serie della "Notte del giudizio"). Qui ...

