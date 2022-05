Svizzera, crollo seracchi sul Grand Combin: 2 morti e 9 feriti (Di venerdì 27 maggio 2022) Il cedimento può essere legato anche, secondo le autorità locali, alle temperature insolite per la ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 27 maggio 2022) Il cedimento può essere legato anche, secondo le autorità locali, alle temperature insolite per la ...

news_mondo_h24 : Crollo seracchi sul Gran Combin, in Svizzera: tragedia - Damianodanny1 : SVIZZERA 15 ALPINISTI TRAVOLTI DA ALCUNI BLOCCHI CHE SI SONO STACCATI DAGHIACCIAIO GRAND COMBIN POLIZIA CONFERMAT… - ValentinaFascia : RT @ilpost: Due alpinisti sono morti e 9 sono rimasti feriti nel crollo di una porzione di ghiacciaio sul Grand Combin, in Svizzera https:/… - Alysea15 : RT @ilpost: Due alpinisti sono morti e 9 sono rimasti feriti nel crollo di una porzione di ghiacciaio sul Grand Combin, in Svizzera https:/… - ventus85 : Crollo sul ghiacciaio del Grand Combin in Svizzera: due alpiniste morte, 17 i coinvolti -