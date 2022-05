Stranger Things ha fatto una bella fine (Di venerdì 27 maggio 2022) Undici non ha più poteri e dal Sottosopra arriva un demone che si nutre delle paure degli altri. Arriva su Netflix la prima parte della stagione della serie cult ambientata negli anni Ottanta Leggi su vanityfair (Di venerdì 27 maggio 2022) Undici non ha più poteri e dal Sottosopra arriva un demone che si nutre delle paure degli altri. Arriva su Netflix la prima parte della stagione della serie cult ambientata negli anni Ottanta

Advertising

NetflixIT : ?? NON È UN’ESERCITAZIONE. RIPETIAMO: NON È UN’ESERCITAZIONE ?? Manca solo un giorno all’anteprima esclusiva del pr… - NetflixIT : ?? Codice rosso! Codice rosso! ?? Da Hawkins a Milano, il Sottosopra arriva in Piazza Duomo il 26 maggio con l'antepr… - GecmisIta : spazio, drama e stranger things a parte, buongiorno a tuttx come state??? - hoefrlisa : @Zharax18 @mylalisam_ @zupblackpink @Cap10Manoban @ninimanoban_ @lalalaloves_me @aceria_ @_jenniethemandu… - kylieIands : quero comer a batata do lanche de stranger things -