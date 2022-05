Omicidio nel Milanese, donna fatta a pezzi in una vasca. Indagata la figlia (Di venerdì 27 maggio 2022) Omicidio nel Milanese, donna fatta a pezzi in una vasca. Indagata una delle figlie. Da chiarire movente e dinamica dell’Omicidio A Melzo, in provincia di Milano, è stato rinvenuto il corpo di una donna fatto a pezzi all’interno di una vasca da bagno e in avanzato stato di decomposizione. La vittima si chiamava Lucia Cipriano (83 anni) ed era una pensionata. A scoprire il corpo è stata l’ultima delle tre figlie, che abita a Trento. Non riuscendo da tempo a mettersi in contatto con la madre, ha deciso di recarsi personalmente presso l’abitazione della donna, dove è avvenuta la macabra scoperta. Leggi anche: PALERMO, ARRESTATI MEDICO E SEGRETARIA PER FALSE VACCINAZIONI COVID I primissimi ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 27 maggio 2022)nelin unauna delle figlie. Da chiarire movente e dinamica dell’A Melzo, in provincia di Milano, è stato rinvenuto il corpo di unafatto aall’interno di unada bagno e in avanzato stato di decomposizione. La vittima si chiamava Lucia Cipriano (83 anni) ed era una pensionata. A scoprire il corpo è stata l’ultima delle tre figlie, che abita a Trento. Non riuscendo da tempo a mettersi in contatto con la madre, ha deciso di recarsi personalmente presso l’abitazione della, dove è avvenuta la macabra scoperta. Leggi anche: PALERMO, ARRESTATI MEDICO E SEGRETARIA PER FALSE VACCINAZIONI COVID I primissimi ...

Advertising

reportrai3 : Gladio e l'omicidio Mattarella: l'assillo di Falcone, che nel '90 ribadirà alla Commissione Parlamentare Antimafia… - 361_magazine : Omicidio nel Milanese, donna fatta a pezzi in una vasca. Indagata la figlia - donnacomune : RT @GandalfRosso: Sei in difficoltà?Hai fatto un errore madornale e non sai come uscirne?Ti hanno colto con le mani nel sacco? Adotta anc… - Romy44224741 : RT @GandalfRosso: Sei in difficoltà?Hai fatto un errore madornale e non sai come uscirne?Ti hanno colto con le mani nel sacco? Adotta anc… - AnnaNonBasta : RT @reportrai3: Gladio e l'omicidio Mattarella: l'assillo di Falcone, che nel '90 ribadirà alla Commissione Parlamentare Antimafia di crede… -