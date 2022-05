Napoli, ?mattanza? di gabbiani a Posillipo: colpi di fucile, i piccoli uccisi a bastonate (Di venerdì 27 maggio 2022) Prima i colpi di fucile contro i gabbiani, poi tre uomini sono andati sul terrazzo e hanno ucciso, prendendo a bastonate sulla testa, i piccoli pulcini rimasti nel nido. mattanza di gabbiani a... Leggi su ilmattino (Di venerdì 27 maggio 2022) Prima idicontro i, poi tre uomini sono andati sul terrazzo e hanno ucciso, prendendo asulla testa, ipulcini rimasti nel nido.dia...

Advertising

fattoquotidiano : #DMA2022 il #FattoQuotidiano è di nuovo tra i finalisti nella categoria del premio per “Miglior articolo stampa-quo… - cosimo94273830 : RT @fattoquotidiano: #DMA2022 il #FattoQuotidiano è di nuovo tra i finalisti nella categoria del premio per “Miglior articolo stampa-quotid… - Henry_9990 : RT @fattoquotidiano: #DMA2022 il #FattoQuotidiano è di nuovo tra i finalisti nella categoria del premio per “Miglior articolo stampa-quotid… - SergioMarra8 : RT @fattoquotidiano: #DMA2022 il #FattoQuotidiano è di nuovo tra i finalisti nella categoria del premio per “Miglior articolo stampa-quotid… - alepileri67 : RT @fattoquotidiano: #DMA2022 il #FattoQuotidiano è di nuovo tra i finalisti nella categoria del premio per “Miglior articolo stampa-quotid… -