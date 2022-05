“Multe se non trovava le punture di testosterone. Se non ballavamo a tempo su TikTok, spaccava tutto”: la denuncia dell’ex colf di Gianluca Vacchi (Di venerdì 27 maggio 2022) Gianluca Vacchi fa ancora parlare di sé. Dopo le recenti dichiarazioni sul proprio stile di vita (“Mi sveglio alle 5 e mi chiudo nella camera iperbarica”), adesso c’è un’altra vicenda che lo riguarda da vicino. Stando a quanto riportato da Repubblica, infatti, una 44enne delle Filippine, ex colf di Vacchi, ha portato in tribunale l’imprenditore e TikToker bolognese denunciando una serie di episodi disdicevoli. La donna ha fatto causa all’influencer e, nell’atto di citazione civile, ha ripercorso i tre anni (2017-2020) a casa sua. Anni d’inferno, stando alla sua ricostruzione. Con una richiesta di riconoscimento di 70.000 euro – tra straordinari e tfr non pagati – la donna e altri due domestici hanno accusato Gianluca Vacchi di sfruttamento e stress sul ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 27 maggio 2022)fa ancora parlare di sé. Dopo le recenti dichiarazioni sul proprio stile di vita (“Mi sveglio alle 5 e mi chiudo nella camera iperbarica”), adesso c’è un’altra vicenda che lo riguarda da vicino. Stando a quanto riportato da Repubblica, infatti, una 44enne delle Filippine, exdi, ha portato in tribunale l’imprenditore eer bolognesendo una serie di episodi disdicevoli. La donna ha fatto causa all’influencer e, nell’atto di citazione civile, ha ripercorso i tre anni (2017-2020) a casa sua. Anni d’inferno, stando alla sua ricostruzione. Con una richiesta di riconoscimento di 70.000 euro – tra straordinari e tfr non pagati – la donna e altri due domestici hanno accusatodi sfruttamento e stress sul ...

