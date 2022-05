Mancini: «Con la Macedonia non c’è stato un problema di riconoscenza, siamo una squadra giovane» (Di venerdì 27 maggio 2022) Il Ct Roberto Mancini, intervenuto in conferenza stampa prima degli impegni della Nazionale del mese di giugno – la finalissima con l’Argentina e la Nations League – non ha potuto che ripartire dalla cocente eliminazione subita ai danni della Macedonia del Nord. E non crede che sia dipeso da un “eccesso di riconoscenza” rispetto al gruppo che ha vinto l’Europeo. «Se valutiamo la questione dal punto di vista tecnico, dovevamo andare direttamente al Mondiale considerato il gruppo che abbiamo fatto. Purtroppo alcuni episodi hanno pesato. La dimostrazione è la gara con la Macedonia, dove ci sono stati tanti episodi negativi e poi loro hanno segnato con un rilancio a 50 metri al 92esimo. La nostra è una squadra giovane, non era un problema di ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 27 maggio 2022) Il Ct Roberto, intervenuto in conferenza stampa prima degli impegni della Nazionale del mese di giugno – la finalissima con l’Argentina e la Nations League – non ha potuto che ripartire dalla cocente eliminazione subita ai danni delladel Nord. E non crede che sia dipeso da un “eccesso di” rispetto al gruppo che ha vinto l’Europeo. «Se valutiamo la questione dal punto di vista tecnico, dovevamo andare direttamente al Mondiale considerato il gruppo che abbiamo fatto. Purtroppo alcuni episodi hanno pesato. La dimostrazione è la gara con la, dove ci sono stati tanti episodi negativi e poi loro hanno segnato con un rilancio a 50 metri al 92esimo. La nostra è una, non era undi ...

