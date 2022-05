Lazio, piacciono Emerson e Casale. Per Luis Alberto ipotesi Siviglia? (Di venerdì 27 maggio 2022) La campagna di potenziamento della Lazio ha nel pacchetto difensivo un’indiscutibile priorità. Non solo nella parte centrale, con il certo addio di Luiz Felipe che sbarcherà nella Liga spagnola e la possibile rinuncia ad Acerbi... Leggi su europa.today (Di venerdì 27 maggio 2022) La campagna di potenziamento dellaha nel pacchetto difensivo un’indiscutibile priorità. Non solo nella parte centrale, con il certo addio di Luiz Felipe che sbarcherà nella Liga spagnola e la possibile rinuncia ad Acerbi...

