(Di venerdì 27 maggio 2022)ha perso la pazienza sui social dopo l’ennesimasul suo rapporto d’amore con, l’imprenditore campano conosciuto nella Casa del Grande Fratello Vip.sbotta dopo unasu“Hai fatto più storie sul tuo personal trainer in due giorni che in tre mesi per il tuo presunto... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : La nuova insinuazione su Gianmaria Antinolfi fa sbottare Federica Calemme: “Non dobbiamo dimostrare nulla a nessuno… -

Blog Tivvù

Federica Calemme sbotta dopo unasu Gianmaria Antinolfi "Hai fatto più storie sul tuo personal trainer in due giorni che in tre mesi per il tuo presunto fidanzato" , ha commentato una ...... il ministro degli Esteri cinese visiterà Kiribati, Samoa , Fiji , Tonga , Vanuatu , Papua... Tuttavia, i firmatari hanno respinto questa. All'inizio di maggio, Manasseh Sogavare ha ... L' insinuazione su Gianmaria fa sbottare Federica Calemme: il duro sfogo L'ennesima insinuazione su Gianmaria Antinolfi fa sbottare Federica Calemme dopo i GF Vip: "Non dobbiamo dimostrare nulla a nessuno!".Il deputato nazionale del M5S Ficara chiede più medici per Maternità a Siracusa o la chiusura del punto nascite ad Avola ...