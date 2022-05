"Invio di armi sia connesso a una proposta di pace": la ricetta per evitare l'escalation (Di venerdì 27 maggio 2022) A Roma un convegno sulla guerra in Ucraina. Alemanno: "Vogliamo che ci sia un piano di pace promosso dall'Italia che si basi su un cessate il fuoco con il contestuale blocco dell'Invio di armi a Kiev" Leggi su ilgiornale (Di venerdì 27 maggio 2022) A Roma un convegno sulla guerra in Ucraina. Alemanno: "Vogliamo che ci sia un piano dipromosso dall'Italia che si basi su un cessate il fuoco con il contestuale blocco dell'dia Kiev"

Advertising

petergomezblog : Guerra Ucraina | I dubbi del New York Times: “Vittoria Kiev irrealistica, Putin non farà marcia indietro. Biden dic… - GiovaQuez : Santoro: 'Apprezzo che Salvini finalmente cominci a ragionare su questo terreno', parlando di pace e mancato invio… - fattoquotidiano : Ucraina, Crippa (M5s): “Nuovo voto sull’invio di armi, nella risoluzione di marzo il governo si era impegnato alla… - SimoneM1978 : RT @antonio65683279: Se qualcuno entrasse in casa vostra e con le armi dicesse: questa stanza è mia. Voi per non essere picchiati gliela ce… - ale_di_matteo : Gli italiani non apprezzano invio di armi a #ucraina Ma sondaggi premiano #pd e #fdi cioè i partiti più a favore de… -