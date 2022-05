Il Paradiso delle Signore 7, Vanessa Gravina se lo fa scappare in diretta: pubblico attonito (Di venerdì 27 maggio 2022) Continuano a spuntare novità su Il Paradiso delle Signore 7, con Vanessa Gravina che si è fatta scapare un’anticipazione in diretta: cosa succede. A breve inizieranno le nuove riprese de Il Paradiso delle Signore 7. In queste settimane stanno spuntando fuori numerose anticipazioni. A sganciare la bomba ci ha pensato Vanessa Gravina: le sue parole L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 27 maggio 2022) Continuano a spuntare novità su Il7, conche si è fatta scapare un’anticipazione in: cosa succede. A breve inizieranno le nuove riprese de Il7. In queste settimane stanno spuntando fuori numerose anticipazioni. A sganciare la bomba ci ha pensato: le sue parole L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

mariobianchi18 : Il #27maggio 1956 è nato #GiuseppeTornatore. Il più classico dei registi italiani, capace di farci sognare con stor… - Rastamit : @AnnalisaChirico Roma è davvero un paradiso per i cittadini delle altre città. Possono tenere per due minuti l'auto in doppia fila. ?? - ruggierofilann4 : AUGURI DI BUON COMPLEANNO, 66 ANNI, A GIUSEPPE TORNATORE. IL PIU' CLASSICO DEI REGISTI ITALIANI DELL'ULTIMA GENERAZ… - _disagiulia_ : Due anni fa scrivevo questo e confermo che Milo Ventimiglia in uno spin-off di #GreysAnatomy per me sarebbe perfett… - ejlazar : RT @PaolaToogoodxme: #InVersi Sii maledetto. Non sfiorerò con gemiti o sguardi l’anima dannata, ma ti giuro sul paradiso, sull’icona mirac… -