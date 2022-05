Il Paradiso delle Signore 7, ritorna un vecchio personaggio: vuole Vittorio (Di venerdì 27 maggio 2022) La prossima stagione de Il Paradiso delle Signore potrebbe vedere il ritorno di un personaggio. L’interprete lascia degli indizi. Il Paradiso delle Signore viene girato negli studi televisivi Videa, uno spazio in cui sono ambientate molte fiction italiane. Anche L’allieva, con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale, era girata in questo luogo. Per questo motivo, la presenza di un attrice ai Videa Studi Televisivi vuol dire tutto e niente allo stesso tempo. Fatto sta che uno scatto getta la pulce nell’orecchio a molti. La foto “galeotta” appartiene a Desirée Noferini, che ha pubblicato in una storia su Instagram. Il Paradiso delle Signore (screenshot)L’attrice potrebbe essere all’interno degli studi ... Leggi su vesuvius (Di venerdì 27 maggio 2022) La prossima stagione de Ilpotrebbe vedere il ritorno di un. L’interprete lascia degli indizi. Ilviene girato negli studi televisivi Videa, uno spazio in cui sono ambientate molte fiction italiane. Anche L’allieva, con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale, era girata in questo luogo. Per questo motivo, la presenza di un attrice ai Videa Studi Televisivi vuol dire tutto e niente allo stesso tempo. Fatto sta che uno scatto getta la pulce nell’orecchio a molti. La foto “galeotta” appartiene a Desirée Noferini, che ha pubblicato in una storia su Instagram. Il(screenshot)L’attrice potrebbe essere all’interno degli studi ...

