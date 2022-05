Gratteri smentisce candidatura con Meloni su La7: “Non l’ho incontrata e non vado con nessuno. Io voglio fare solo il magistrato” (Di venerdì 27 maggio 2022) Ospite di “Piazzapulita” (La7), il capo della Procura di Catanzaro, Nicola Gratteri, smentisce categoricamente la rivelazione del quotidiano “Domani”, secondo cui il magistrato intende candidarsi con Fratelli d’Italia per fare il ministro della Giustizia in un ipotetico governo di centrodestra. E dà una frecciata polemica all’editore della testata, Carlo De Benedetti. “Questo è il giornale di De Benedetti – osserva Gratteri – Prendo atto del cambiamento di linea editoriale del suo quotidiano nei miei confronti. Questo titolo (“L’arma segreta di Giorgia Meloni è il magistrato Nicola Gratteri”, ndr) non c’entra assolutamente niente col corpo dell’articolo. Ed esce, guarda caso, esattamente il giorno dopo la mia partecipazione a “Otto e mezzo” e al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 27 maggio 2022) Ospite di “Piazzapulita” (La7), il capo della Procura di Catanzaro, Nicolacategoricamente la rivelazione del quotidiano “Domani”, secondo cui ilintende candidarsi con Fratelli d’Italia peril ministro della Giustizia in un ipotetico governo di centrodestra. E dà una frecciata polemica all’editore della testata, Carlo De Benedetti. “Questo è il giornale di De Benedetti – osserva– Prendo atto del cambiamento di linea editoriale del suo quotidiano nei miei confronti. Questo titolo (“L’arma segreta di Giorgiaè ilNicola”, ndr) non c’entra assolutamente niente col corpo dell’articolo. Ed esce, guarda caso, esattamente il giorno dopo la mia partecipazione a “Otto e mezzo” e al ...

