Gli ABBA tornano in concerto dopo 40 anni con il loro Voyage Tour in digitale (Di venerdì 27 maggio 2022) Sono passati 40 anni, ma le canzoni degli ABBA non cessano assolutamente di conquistare ogni generazione. E loro, dopo una vita, tornano finalmente a farci ballare con un Tour unico nel suo genere, che vedrà gli avatar dei quattro componenti essere protagonisti delle serate. Vi raccomandiamo... Céline Dion deve rimandare (di nuovo) il suo Tour. Ma rassicura: "Sto meglio" Da 36 anni gli ABBA non si mostravano in pubblico. Nonostante il successo del film Mamma mia!, che li ha resi idoli anche delle generazioni più giovani, il gruppo svedese non è più tornato sui grandi palchi dal suo scioglimento all’inizio degli anni ’80. Nel 2021, però, gli ... Leggi su diredonna (Di venerdì 27 maggio 2022) Sono passati 40, ma le canzoni deglinon cessano assolutamente di conquistare ogni generazione. Euna vita,finalmente a farci ballare con ununico nel suo genere, che vedrà gli avatar dei quattro componenti essere protagonisti delle serate. Vi raccomandiamo... Céline Dion deve rimandare (di nuovo) il suo. Ma rassicura: "Sto meglio" Da 36glinon si mostravano in pubblico. Nonostante il successo del film Mamma mia!, che li ha resi idoli anche delle generazioni più giovani, il gruppo svedese non è più tornato sui grandi palchi dal suo scioglimento all’inizio degli’80. Nel 2021, però, gli ...

Advertising

Pesciolinibluu : Gli ABBA tra tutto questo indie non potevano mancare? - saIsarosa : @basicallybenns STO MALE DOV’È IL VIDEO IO L’HO VISTA SOLO CANTARE GLI ABBA - Elisabe15069288 : RT @RaiNews: È stato un successo il concerto 'virtuale' degli Abba: fan impazziti per gli avatar della band - _missmoodyy : In fissa con gli ABBA - PoliteKosmo : RT @nieddupierpaolo: #tg5 gli Abba in concerto, ma non sono loro,sono gli avatar ??ma andate accagare -