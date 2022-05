Folla a Nusco per l’ultimo saluto a De Mita. Presente anche Mattarella (Di venerdì 27 maggio 2022) Una Folla commossa ha salutato questo pomeriggio nella basilica di Nusco, Ciriaco De Mita, l’ex segretario della Dc ed ex premier scomparso ieri all’età di 94 anni. Sulla bara la fascia tricolore da sindaco, di lato il gonfalone del Quirinale e la bandiera italiana tra due Corazzieri e alle spalle il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la sua famiglia, tutti seduti nei banchi della prima fila. Accanto alla vedova dell’ex premier Anna Maria Schirinzi c’erano i figli Antonia, Giuseppe, Floriana e Simona e i nipoti. Le esequie sono state celebrate dal vescovo di Sant’Angelo dei Lombardi-Nusco-Bisaccia Pasquale Cascio. Presenti per l’ultimo saluto a De Mita tanti rappresentanti delle istituzioni, tra cui il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 27 maggio 2022) Unacommossa ha salutato questo pomeriggio nella basilica di, Ciriaco De, l’ex segretario della Dc ed ex premier scomparso ieri all’età di 94 anni. Sulla bara la fascia tricolore da sindaco, di lato il gonfalone del Quirinale e la bandiera italiana tra due Corazzieri e alle spalle il Presidente della Repubblica Sergioe la sua famiglia, tutti seduti nei banchi della prima fila. Accanto alla vedova dell’ex premier Anna Maria Schirinzi c’erano i figli Antonia, Giuseppe, Floriana e Simona e i nipoti. Le esequie sono state celebrate dal vescovo di Sant’Angelo dei Lombardi--Bisaccia Pasquale Cascio. Presenti pera Detanti rappresentanti delle istituzioni, tra cui il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, ...

