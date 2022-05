Esterno notte. Un lampo di umanità nel buio degli anni di piombo

(Di venerdì 27 maggio 2022) di Erika Basile Aldo Moro è vivo! Con la barba incolta, sofferente, disteso sul letto di un ospedale blindato dalla polizia, ma è vivo: è stato liberato. Attorno a lui ci sono Andreotti, Cossiga e Zaccagnini, che non hanno fatto trapelare ancora la notizia: “Nessuno deve sapere che è qui, neppure il Papa. Meglio consultare prima gli amici americani”. Ha le lacrime agli occhi il Presidente, mentre sentiamo riecheggiare le sue parole tratte da un lungo brano scritto durante la prigionia, prima che le sue speranze si infrangessero: “Questa essendo la situazione, io desidero dare atto che alla generosità delle Brigate rosse devo, per grazia, la salvezza della vita e la restituzione della libertà. Di ciò sono profondamente grato. Per quanto riguarda il resto, dopo quello che è accaduto non mi resta che constatare la mia completa incompatibilità con il Partito della Dc. Rinuncio a tutte le ...

WeCinema : 'Di fatto, #EsternoNotte è a tutti gli effetti il controcampo di #BuongiornoNotte: l’incipit di 'Esterno notte' sem… - PoveraR : RT @residentiCM: E comunque il malcostume di fare musica all’esterno è ormai diffuso ovunque, per la gioia di chi deve sorbirsela fino a no… - portiGTcalabria : ??La scorsa notte nel corso di un regolare servizio di rizzaggio, un lavoratore esterno della ditta International Sh… - danielzanoletti : @francescocosta “Esterno, notte”, non “effetto notte”. Ciao ?? - giuliocolecchia : @valeria_frezza @GuiscardoTim @kappagrossi A proposito di DC ti suggerisco di vedere il film 'Esterno notte' di Bel… -

Con questa scena onirica si apredi Marco Bellocchio . Presentato fuori concorso nella sezione Première del Festival di Cannes 2022 , è stato accolto con un'ovazione e dieci minuti di ...... per fortuna senza conseguenze gravi, si è verificato, La scorsa, nel corso di un servizio di rizzaggio, a bordo della portacontainer MSC Manya, nel porto di Gioia Tauro. Un lavoratore...Incidente sul lavoro nella notte al porto di Gioia Tauro. Un operatore portuale, dipendente di una società esterna alla Mct, per cause in corso di accertamento, sarebbe scivolato finendo a terra procu ...Top Gun - Maverick non sfugge alla maledizione del giovedì e scende a 348mila euro per un totale di 1,6 milioni. Un buon risultato per il film (e gli esercenti) sarebbe quello di chiudere il weekend c ...