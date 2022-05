Ecco quali sono le prospettive di evoluzione dei Brics (Di venerdì 27 maggio 2022) La Cina ha chiesto a Brasile, India, Russia e Sudafrica, con cui partecipa al forum per le economie emergenti denominato Brics, di valutare l’ammissione di nuovi membri per rendere l’organizzazione più forte, coesa e rappresentativa. La richiesta di Pechino è stata accolta dai partner che, in una nota comune, hanno confermato la volontà di aprire InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 27 maggio 2022) La Cina ha chiesto a Brasile, India, Russia e Sudafrica, con cui partecipa al forum per le economie emergenti denominato, di valutare l’ammissione di nuovi membri per rendere l’organizzazione più forte, coesa e rappresentativa. La richiesta di Pechino è stata accolta dai partner che, in una nota comune, hanno confermato la volontà di aprire InsideOver.

Advertising

CNewsgroup : Elezioni in Ontario: ecco altri distretti nei quali gli Italiani sono migliaia (CNMNG News ????)… - ilgiornale : Si può ridurre la possibilità di contrarre un tumore se si mangia sano e, in particolare, alcuni alimenti che fungo… - ematr_86 : Ecco uno dei motivi per i quali non andremo a votare al referendum il prossimo #12giugno - CCanadese : RT @CCanadese: Elezioni in Ontario: ecco altri distretti nei quali gli Italiani sono migliaia - CarmenTucudean : RT @Davide70405052: Ecco i Documenti Ufficiali i Quali Dimostrano che il Governo è al Corrente delle Migliaia di Morti da Vaccino e dei suo… -