Cucciolo di giraffa di tre mesi ha una vita più semplice quando riceve dei tutori per sistemare le zampe

(Di venerdì 27 maggio 2022) Le giraffe sono gli animali più alti del mondo, maestosi sulle lorolunghissime. Ma undifemmina è nata con delle anormalità alle, cosa che poteva mettere a rischio la suae la sua salute. Ma grazie al cielo ha ricevuto aiuto da delle persone gentili e ora può anche lei stare in piedi grazie a dei particolaripersonalizzati. Secondo una dichiarazione stampa della San Diego Zoo Wildlife Alliance, la piccola, che si chiama Msituni, è nata con un’iperestensione del carpo. Ciò ha fatto sì che le sueanteriori si piegassero in modo sbagliato e le rendessero difficile camminare. San Diego Zoo Safari ParkSe non curata, Msituni avrebbe sofferto moltissimo e probabilmente non sarebbe ...