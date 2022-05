Colf denuncia Gianluca Vacchi: “Ci minacciava se non ballavamo” (Di venerdì 27 maggio 2022) (Adnkronos) – Gianluca Vacchi è stato trascinato davanti al tribunale del lavoro da una Colf filippina di 44 anni con l’accusa di sfruttamento e vessazioni. Lo riporta il quotidiano ‘La Repubblica’ spiegando che nell’atto di citazione civile in cui ripercorre i suoi tre anni e mezzo (dal 25 maggio 2017 al 10 dicembre 2020) a casa dell’imprenditore-influencer, la donna racconta che i video che Vacchi realizzava per TikTok erano una fonte di “stress tra il personale” perché se gli stessi suoi dipendenti non ballavano “a tempo di musica”, se i balletti non “venivano eseguiti perfettamente”, si “scatenava la rabbia di Vacchi che inveiva contro i domestici, lanciando il cellulare e spaccando la lampada usata per le riprese”. La domestica, che non sarebbe la sola ad avere fatto causa a ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 27 maggio 2022) (Adnkronos) –è stato trascinato davanti al tribunale del lavoro da unafilippina di 44 anni con l’accusa di sfruttamento e vessazioni. Lo riporta il quotidiano ‘La Repubblica’ spiegando che nell’atto di citazione civile in cui ripercorre i suoi tre anni e mezzo (dal 25 maggio 2017 al 10 dicembre 2020) a casa dell’imprenditore-influencer, la donna racconta che i video cherealizzava per TikTok erano una fonte di “stress tra il personale” perché se gli stessi suoi dipendenti non ballavano “a tempo di musica”, se i balletti non “venivano eseguiti perfettamente”, si “scatenava la rabbia diche inveiva contro i domestici, lanciando il cellulare e spaccando la lampada usata per le riprese”. La domestica, che non sarebbe la sola ad avere fatto causa a ...

