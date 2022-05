Charlene di Monaco al GP per Leclerc | Alberto si dà una calmata

(Di venerdì 27 maggio 2022)diè attesa al Gran Premio di Montecarlo che si tiene domenica 29 maggio. La presenza della Principessa tranquillizzache lo scorso anno si è trovato da solo a presenziare a uno degli eventi più importati dell’anno.di, l’amicizia condiè una grande appassionata d Formula 1 e in particolare ha un pilota del cuore, Charles, campione della Ferrari e cittadino monegasco. I due sono legati da una profonda amicizia e sarebbe per lei meraviglioso vederlo trionfare e poterlo premiare personalmente. In passato, la Principessa e il Pilota sono stati fotografati insieme in pista e sono stati immortalati mentre si scambiavano gesti intimi e affettuosi. Dunque, ...

Advertising

monarchico : La #Principessa #Charlene di #Monaco, con la #figlia #Gabriella, alla #cerimonia di #Monte-#Carlo #Fashion #Week 20… - zazoomblog : Charlene di Monaco dopo la malattia la confessione scioccante: “Ha fatto di tutto…” - #Charlene #Monaco #malattia… - infoitcultura : Charlene di Monaco rompe il silenzio sul principe Alberto e sulla malattia: così risponde alle voci sul divorz - zazoomblog : Charlène di Monaco torna a sorridere con la figlia Gabriella: il look da favola alla Montecarlo Fashion Week -… - infoitcultura : Charlene di Monaco: 'Deplorevole', il punto di non ritorno con Alberto -

Una parola: il punto di non ritorno didie AlbertoCharles Leclerc con Charlène di(Charles Coates/Getty Images) Dopo la sosta del 2020, quando per questioni organizzative legate alla pandemia la Formula 1 non andò a Montecarlo, l'anno scorso ...U na serata speciale mamma-figlia per Charlene di Monaco e la piccola Gabriella: le principesse hanno inaugurato la Montecarlo Fashion Week ai Fashion Awards. Le protagoniste assolute dei Montecarlo F ...Per la piccola invece ha pensato a un abito monospalla floreale sui toni del celeste e del rosa dall'effetto cangiante con una manica arricchita da una balza. Dopo settimane di sorrisi di circostanza, ...