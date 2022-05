Barbara Palombelli saluta commossa il pubblico di Forum: «Quest’anno è stato un po’ difficile anche per me, personalmente» – Video (Di venerdì 27 maggio 2022) Barbara Palombelli - Forum E’ arrivato il momento dei saluti per la 37esima edizione di Forum. Nel corso dell’appuntamento odierno con il tribunale di Canale 5, Barbara Palombelli si è infatti congedata con un po’ di commozione dai suoi telespettatori. “Questa è l’ultima puntata dell’edizione numero 9 per quanto mi riguarda, dell’edizione 37 per quanto riguarda questo programma. (…) Ringraziamo il nostro regista, tutta la regia, e come ogni anno c’è una sorpresa…“ ha infatti detto la Palombelli sul finire della puntata, prima di lanciare un filmato – con protagonisti tutti i ragazzi della trasmissione – che si è concluso con un messaggio sui diritti inalienabili di ciascun individuo, compresi quelli degli ucraini, che attualmente stanno combattendo la guerra ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 27 maggio 2022)E’ arrivato il momento dei saluti per la 37esima edizione di. Nel corso dell’appuntamento odierno con il tribunale di Canale 5,si è infatti congedata con un po’ di commozione dai suoi telespettatori. “Questa è l’ultima puntata dell’edizione numero 9 per quanto mi riguarda, dell’edizione 37 per quanto riguarda questo programma. (…) Ringraziamo il nostro regista, tutta la regia, e come ogni anno c’è una sorpresa…“ ha infatti detto lasul finire della puntata, prima di lanciare un filmato – con protagonisti tutti i ragazzi della trasmissione – che si è concluso con un messaggio sui diritti inalienabili di ciascun individuo, compresi quelli degli ucraini, che attualmente stanno combattendo la guerra ...

