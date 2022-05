Ascolti tv, finale con il botto per don Matteo 13: successo strepitoso per Rai 1 (Di venerdì 27 maggio 2022) Lo abbiamo ammesso qualche settimana fa e lo ribadiamo: era davvero difficile immaginare che la tredicesima stagione di Don Matteo avrebbe incassato questi numeri. E invece è successo, anche senza Terence Hill don Matteo resta Don Matteo e miracolosamente, fa anche meglio delle ultime stagioni. A dimostrazione che le scelte fatte, hanno pagato. L‘ultima puntata di Don Matteo 13 in onda il 26 maggio 2022 è da record di Ascolti: oltre il 34% di share per la fiction di Rai 1, si vola sopra i 6 milioni di spettatori. Numeri che avrebbero fatto urlare al miracolo già nei mesi invernali e che, incassati a fine maggio, sono più che miracolosi. Si va ben oltre. Trovare una serie che a fine maggio, incassa questi numeri, è parecchio difficile e la puntata della fiction di ieri, resterà una ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 27 maggio 2022) Lo abbiamo ammesso qualche settimana fa e lo ribadiamo: era davvero difficile immaginare che la tredicesima stagione di Donavrebbe incassato questi numeri. E invece è, anche senza Terence Hill donresta Done miracolosamente, fa anche meglio delle ultime stagioni. A dimostrazione che le scelte fatte, hanno pagato. L‘ultima puntata di Don13 in onda il 26 maggio 2022 è da record di: oltre il 34% di share per la fiction di Rai 1, si vola sopra i 6 milioni di spettatori. Numeri che avrebbero fatto urlare al miracolo già nei mesi invernali e che, incassati a fine maggio, sono più che miracolosi. Si va ben oltre. Trovare una serie che a fine maggio, incassa questi numeri, è parecchio difficile e la puntata della fiction di ieri, resterà una ...

Advertising

fanpage : Boom per l’ultima puntata di #DonMatteo13. La fiction che ha segnato il passaggio di testimone tra Terence Hill e R… - radionowher : @Cristina6013 Mi permetto ti inviarti il link della parte finale della Fantasia Corale (Pollini/Abbado). Mentre l'a… - EsseGi567 : I personaggi che meno mi piacevano,ma ora mi rendo conto che stanno continuando per cosa?Profitti? Ascolti tv? Ci s… - RadioZetaOf : ?????? Ultima puntata per la fiction campione d’ascolti! Cosa sta nascondendo Don Massimo? - leosantacrux : RT @CalcioFinanza: #Roma, trionfo anche in tv: ascolti record per la finale di Conference -