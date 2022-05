Amici 22 | stravolto il cast di professori? Chi se ne va e i nuovi nomi

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 27 maggio 2022) Grandi novità in vista per22, la nuova edizione del talent di Maria De Filippi che prenderà il via a settembre. Mentre sono appena cominciati i provini per gli allievi, che proseguiranno per tutta l’estate e decideranno come sarà formata la classe che esordirà in autunno su Canale 5, si parla già di un consistente cambio di guardia nel gruppo di21, tornano duestorici? In previsione dell'annunciato rimescolamento deldi, si fa strada un gossip molto interessante22, rinnovato il contratto di Alessandra Celentano Stando ai rumors, infatti, la De Filippi e i suoi autori vorrebbero rivoluzionare tutto. Visti gli ...