Ambra Angiolini in lacrime, scoppia incendio sul set a Stromboli e devasta l'Isola: "Non è stata una notte facile" (Di venerdì 27 maggio 2022) La situazione è drammatica a Stromboli dove l'incendio nato sul set della serie Rai Protezione Civile ha distrutto il 50% della macchia mediterranea dell'Isola. Sono sotto shock Ambra Angiolini, protagonista della serie, ed il regista Marco Pontecorvo. A quanto pare l'incendio sarebbe divampato dopo che, per esigenze di scena, era in preparazione un piccolo rogo controllato che pare sia sfuggito di mano. Ora un'inchiesta punta a ricostruire i fatti e capire se ci sono dei responsabili, e chi sono. Ambra Angiolini a Stromboli: "Sono qui a dare una mano" Ambra Angiolini è in lacrime al telefono con Repubblica: insieme al resto della troupe ha passato le 18 ore del rogo a dare una mano

