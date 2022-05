A Torino le Olimpiadi della Cybersicurezza, la sfida a colpi di codice tra giovani hacker etici (Di venerdì 27 maggio 2022) Il percorso di formazione di 1700 tra ragazzi e ragazze si conclude con una gara il 28 maggio Crittografia, reverse engineering, sicurezza in rete e sicurezza delle infrastrutture: sono solo alcune delle prove su cui si sfideranno domani (sabato) i finalisti delle Olyciber, le Olimpiadi della Cybersicurezza (dal 27 al 29 maggio). La manifestazione si tiene a Torino ed è organizzata per il secondo anno … Leggi su it.mashable (Di venerdì 27 maggio 2022) Il percorso di formazione di 1700 tra ragazzi e ragazze si conclude con una gara il 28 maggio Crittografia, reverse engineering, sicurezza in rete e sicurezza delle infrastrutture: sono solo alcune delle prove su cui si sfideranno domani (sabato) i finalisti delle Olyciber, le(dal 27 al 29 maggio). La manifestazione si tiene aed è organizzata per il secondo anno …

Advertising

LFrancescangeli : Domani a Torino le Olimpiadi della Cybersicurezza, la sfida tra giovani hacker italiani. Il mio pezzo per… - GalvanoCalogero : RT @OliCyberIT: ?? Olimpiadi Italiane di Cybersicurezza al via all’Ilo di Torino! Demo in corso. Domani la competizione. - muskittu76 : RT @OliCyberIT: ?? Olimpiadi Italiane di Cybersicurezza al via all’Ilo di Torino! Demo in corso. Domani la competizione. - CyberTeamItaly : RT @OliCyberIT: ?? Olimpiadi Italiane di Cybersicurezza al via all’Ilo di Torino! Demo in corso. Domani la competizione. - CyberSecNatLab : RT @OliCyberIT: ?? Olimpiadi Italiane di Cybersicurezza al via all’Ilo di Torino! Demo in corso. Domani la competizione. -