Volley, playoff Serie A2: Reggio Emilia è promossa, Cuneo va ko in gara-4 (Di giovedì 26 maggio 2022) Reggio Emilia sfrutta alla grande il secondo match point e batte in quattro set (33-31 28-26 18-25 25-18) una stoica Cuneo in gara-4 della finale playoff di Serie A2 di Volley. La Serie si chiude dunque 3-1 in favore degli Emiliani, che accedono alla Superlega. Decisivi i primi due parziali, conclusisi solamente ai vantaggi ed entrambi appannaggio dei padroni di casa, sostenuti a gran voce dal pubblico amico. Nel terzo set è giunta la reazione della formazione ospite, con Reggio Emilia che è calata soprattutto dal punto di vista mentale. Nel quarto periodo però Dopo una fase molto equilibrata gli Emiliani hanno definitivamente preso il largo ed hanno potuto festeggiare una promozione ... Leggi su sportface (Di giovedì 26 maggio 2022)sfrutta alla grande il secondo match point e batte in quattro set (33-31 28-26 18-25 25-18) una stoicain-4 della finalediA2 di. Lasi chiude dunque 3-1 in favore deglini, che accedono alla Superlega. Decisivi i primi due parziali, conclusisi solamente ai vantaggi ed entrambi appannaggio dei padroni di casa, sostenuti a gran voce dal pubblico amico. Nel terzo set è giunta la reazione della formazione ospite, conche è calata soprattutto dal punto di vista mentale. Nel quarto periodo però Dopo una fase molto equilibrata glini hanno definitivamente preso il largo ed hanno potuto festeggiare una promozione ...

Advertising

sportface2016 : #Volley | Playoff #SerieA2: #ReggioEmilia è promossa, #Cuneo va ko in gara-4 - SalentoSport : #VOLLEY – Serie C/m, C/f, D/m, D/f: playoff e playout, il punto dopo le gare del 22.05.2022 - TargatoCN : Volley maschile A2, finale playoff - Cuneo nella tana di Reggio Emilia per riaprire la serie, Preti: 'Sarà battagli… - Campioni_cn : Volley maschile A2, finale playoff - Cuneo nella tana di Reggio Emilia per riaprire la serie, Preti: 'Sarà battagli… - lavocedialba : Volley maschile A2, finale playoff: Reggio Emilia-Cuneo in diretta su Sky Sport -