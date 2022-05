Ucraina, Conte smaschera Salvini: “Vuole la pace a giorni alterni” (Di giovedì 26 maggio 2022) Li chiama “pacifisti della domenica”. Vale a dire quelli che a giorni alterni si riempiono la bocca con parole di pace. E poi al momento di passare ai fatti si tirano indietro. Giuseppe Conte, leader del M5S, non ha affatto digerito che partiti come la Lega che tuonano contro l’invio di armi in Ucraina abbiano votato contro la richiesta del M5S, avanzata nell’Aula del Senato, di modificare il calendario dei lavori. Tuonano contro l’invio di armi in Ucraina ma poi in Parlamento cambiano idea L’obiettivo era inserire delle comunicazioni del premier, prima del vertice straordinario europeo di fine maggio, magari per presentare risoluzioni sull’Ucraina. La richiesta, votata anche da Fratelli d’Italia e da Cal, è stata però respinta. Fonti parlamentari hanno ricordato che ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 26 maggio 2022) Li chiama “pacifisti della domenica”. Vale a dire quelli che asi riempiono la bocca con parole di. E poi al momento di passare ai fatti si tirano indietro. Giuseppe, leader del M5S, non ha affatto digerito che partiti come la Lega che tuonano contro l’invio di armi inabbiano votato contro la richiesta del M5S, avanzata nell’Aula del Senato, di modificare il calendario dei lavori. Tuonano contro l’invio di armi inma poi in Parlamento cambiano idea L’obiettivo era inserire delle comunicazioni del premier, prima del vertice straordinario europeo di fine maggio, magari per presentare risoluzioni sull’. La richiesta, votata anche da Fratelli d’Italia e da Cal, è stata però respinta. Fonti parlamentari hanno ricordato che ...

