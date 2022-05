Scienza contro falsi miti, esce ‘Quello che ora sappiamo’ (Di giovedì 26 maggio 2022) (Adnkronos) – I marziani, l’omossessualità, l’intelligenza delle galline, la guerra giusta. Sono tanti i temi sorretti per decenni solo su luoghi comuni o idee di senso comune, oppure pregiudizi, concetti socialmente fuorvianti e a volte proprio tossici per la nostra società ma difesi anche su basi scientifiche quando lo studio scientifico mancava invece di teorie valide. A chiarire tanti falsi miti è il nuovo saggio edito da Il Sole 24 Ore “Quello che ora sappiamo – Tutte le volte che la Scienza ha cambiato idea” oggi in edicola e da sabato in libreria. Il libro è scritto a più mani e firmato da scienziati, filosofi, neurochirurghi e accademici del calibro di Arnaldo Benini, Patrizia Caraveo, Gilberto Corbellini, Paolo Legrenzi, Vittorio Lingiaqrdi, Sebastiano Maffettone e Giorgio Vallortigara. “Mi è sembrato divertente fare notare ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 26 maggio 2022) (Adnkronos) – I marziani, l’omossessualità, l’intelligenza delle galline, la guerra giusta. Sono tanti i temi sorretti per decenni solo su luoghi comuni o idee di senso comune, oppure pregiudizi, concetti socialmente fuorvianti e a volte proprio tossici per la nostra società ma difesi anche su basi scientifiche quando lo studio scientifico mancava invece di teorie valide. A chiarire tantiè il nuovo saggio edito da Il Sole 24 Ore “Quello che ora sappiamo – Tutte le volte che laha cambiato idea” oggi in edicola e da sabato in libreria. Il libro è scritto a più mani e firmato da scienziati, filosofi, neurochirurghi e accademici del calibro di Arnaldo Benini, Patrizia Caraveo, Gilberto Corbellini, Paolo Legrenzi, Vittorio Lingiaqrdi, Sebastiano Maffettone e Giorgio Vallortigara. “Mi è sembrato divertente fare notare ...

ricpuglisi : Ripeto: veto sinistrorso contro di me accolto a @Palazzo_Chigi va anche bene, sono una persona paziente. Farmi pig… - RaffaeleGianni4 : @Palazzo_Chigi Finché non toglieranno la pezza sulla faccia anche in parlamento significa che questi non hanno alcu… - fisco24_info : Scienza contro falsi miti, esce 'Quello che ora sappiamo': (Adnkronos) - Dalla vita extraterrestre all'intelligenza… - scc68samu : RT @ilrisolutoreIT: Voglio vederli i DOTTORONI a vaccinarsi contro il Vaiolo delle scimmie…vi voglio proprio vedere… Fedeli schiavi silenz… - vaniacavi : RT @RaffaeleGianni4: @borghi_claudio Finché non toglieranno la pezza sulla faccia anche in parlamento significa che questi mentecatti non h… -