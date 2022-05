(Di giovedì 26 maggio 2022) “Non ci sarà unada. L’Ucraina non lo accetterà e non lo farà neppure la Germania”. Intervenendo al World Economic Forum di Davos, il cancelliere tedesco Olafha tracciato una chiara linea rossa chiarendo quali saranno i termini dellarelativa alla guerra in Ucraina. Il messaggio, va da sé, è InsideOver.

Sul Times, fin dal titolo del suo intervento che "la prossima mossa di Putin" sarà "una ... L'ironia diventa sarcasmo germanofobo sulla presunta indecisione di Berlino: "Il cancelliere... occorre sconfiggere Putin il prima possibile " ha detto ancora George Soros citando i piani federalisti di Enrico Letta, l'appoggio fornito da Mario Draghi "più coraggioso di Scholz sul gas russo" ... Scholz avverte Putin: "Non accetteremo una pace dettata dalla Russia" La regione orientale è un "inferno", ha denunciato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, sottolineando che non si tratta di "un'esagerazione".