(Di giovedì 26 maggio 2022) (Adnkronos) – Arbolia, società benefit nata per creare nuove aree verdi in Italia, haun nuovodi3.600nella Riserva Naturale di Decima Malafede, il più grande tra i parchi protetti gestiti dall’ente regionaleNatura, grazie al contributo del Campus Bio-Medico che ha messo a disposizione le aree di sua proprietà. L’intervento di forestazione ha permesso di riqualificare una superficie di circa 2,3 ettari ed è stato reso possibile grazie al supporto di Accenture e T.En Italy Solutions. Tra i sostenitori anche Palazzi Gas. La nuova cintura verde si compone di diverse formazioni boschive di cui una in prossimità di un laghetto e una zona più ampia con un’area prato molto ricca e variegata in termini di biodiversità ...

Advertising

SkySport : Roma-Feyenoord, Zaniolo: 'Ho realizzato il mio sogno da bambino' #SkySport #Roma #Zaniolo - OptaPaolo : 17 - Tra i giocatori alla prima stagione in assoluto in Serie A, soltanto Rodolfo Volk (21, nel 1929/30) ha realizz… - Gaebaldi : Roma, realizzato bosco urbano di oltre 3.600 piante - LocalPage3 : Roma, realizzato bosco urbano di oltre 3.600 piante - Stefyts64 : RT @datamagazine_it: Innovation Smart Energy Conference oggi a Roma realizzato da @Angi_tech. Importante occasione di incontro e confronto… -

Si inizia con Cabiria , il più grande kolossal della storia del cinema muto,da ... il Centro Sperimentale di Cinematografia " Cineteca Nazionale di, l'Istituto Luce " Cinecittà di ...Piazza, Centro Storico Merifiore: vincitrice nazionale dell'Arezzo Wave 2014, Merifiore è una ... preparerà un pane speciale floreale da donare ai team in concorsocon una farina ...Una rassegna internazionale d’arte moderna, di tutto spessore, curata dall’architetto Lucilla Labianca, si conferma come una delle belle iniziative per la divulgazione e la conoscenza del pianeta dell ...(Adnkronos) - Arbolia, società benefit nata per creare nuove aree verdi in Italia, ha realizzato un nuovo bosco urbano di oltre 3.600 piante a Roma nella Riserva Naturale di Decima Malafede, il più ...