Roma festa Circo Massimo oggi, ecco il percorso: via alle 16.50 da via dell'Arcadia, poi il Circo Massimo (passando per il Colosseo) (Di giovedì 26 maggio 2022) La Roma festeggerà oggi la vittoria della Conference League al Circo Massimo con migliaia di tifosi. I festeggiamenti prenderanno il via alle 16:50, quando i giocatori e lo... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 26 maggio 2022) Lafesteggeràla vittoriaa Conference League alcon migliaia di tifosi. I festeggiamenti prenderanno il via16:50, quando i giocatori e lo...

pisto_gol : Zaniolo segna, la Roma rivince un trofeo europeo,?? JMourinho si aggiudica anche questa Coppa, la Capitale d’Italia… - AleAntinelli : Ho provato piacere a vedere gente in festa a Milano. Provo piacere a vederne a Roma. Insomma mi piace vedere la gen… - Eurosport_IT : È festa giallorossa ???????? Dopo 50 anni la Roma torna a conquistare un trofeo europeo ???????? #ConferenceLeague |… - SteScarcia : RT @wazzaCN: Si sa se la Roma ha in programma un pullman scoperto, una festa o qualcosa di simile? Di quelle dove si fa festa vera eh non g… - tempoweb : 'Un milione di romanisti al #CircoMassimo'. Ecco il percorso minuto per minuto dei pullman giallorossi #UECLfinal… -