Roland Garros 2022, la prossima avversaria di Camila Giorgi. Sfida difficilissima, i precedenti (Di giovedì 26 maggio 2022) Sarà Aryna Sabalenka l’avversaria di Camila Giorgi al terzo turno del Roland Garros 2022. Si tratta sostanzialmente di uno scontro-spartiacque, perché per tutte e due le tenniste una vittoria significherà prima volta assoluta agli ottavi dello Slam parigino. La bielorussa andrebbe a completare la sua personale collezione, mentre alla marchigiana mancherebbero ancora, in ogni caso, gli Australian Open. Ci sono due precedenti tra l’italiana e la numero 7 delle classifiche mondiali, in passato numero 2, ma caduta dopo un inizio di stagione contrassegnato più dai doppi falli che da qualsiasi altra cosa. A Lugano 2018, nei quarti, fu successo netto a favore di Sabalenka: 6-3 6-0 sulla terra rossa svizzera dove poi, per la vincitrice, arrivò una finale persa con la belga ... Leggi su oasport (Di giovedì 26 maggio 2022) Sarà Aryna Sabalenka l’dial terzo turno del. Si tratta sostanzialmente di uno scontro-spartiacque, perché per tutte e due le tenniste una vittoria significherà prima volta assoluta agli ottavi dello Slam parigino. La bielorussa andrebbe a completare la sua personale collezione, mentre alla marchigiana mancherebbero ancora, in ogni caso, gli Australian Open. Ci sono duetra l’italiana e la numero 7 delle classifiche mondiali, in passato numero 2, ma caduta dopo un inizio di stagione contrassegnato più dai doppi falli che da qualsiasi altra cosa. A Lugano 2018, nei quarti, fu successo netto a favore di Sabalenka: 6-3 6-0 sulla terra rossa svizzera dove poi, per la vincitrice, arrivò una finale persa con la belga ...

