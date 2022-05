Putin | pronti a sbloccare crisi grano se revocate sanzioni

(Di giovedì 26 maggio 2022) Il presidente russo Vladimir, nella telefonata con il premier Draghi, ha sottolineato che la Russia è pronta ad aiutare a superare laalimentare in cambio della revoca delle. Lo ...

Il presidente russo Vladimir, nella telefonata con il premier Draghi, ha sottolineato che la Russia è pronta ad aiutare a superare la crisi alimentare in cambio della revoca delle sanzioni. Lo riferisce il Cremlino, citato ...... il Segretario di Stato americano conclude " Anche se la guerra del presidentecontinua, ... il leader Dem aveva sollevato un polverone enorme contro la Cina spiegando "s iamoad usare la ... Ucraina ultime notizie. Moody’s taglia le stime di crescita mondiali. Lavrov: piano di pace Italia ... Durante la telefonata Putin ha affermato che la Russia è pronta ad aiutare a superare la crisi alimentare attraverso l’esportazione di cereali e fertilizzanti, in cambio della revoca delle sanzioni.Putin ha inoltre spiegato a Draghi che Mosca è pronta ad aiutare a superare la crisi alimentare in cambio della revoca delle sanzioni.