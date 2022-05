Putin a Draghi, fornitura ininterrotta di gas all'Italia (Di giovedì 26 maggio 2022) Il presidente russo Vladimir Putin, durante il colloquio telefonico con Mario Draghi, ha confermato che la Russia ha intenzione di garantire una fornitura ininterrotta di gas all'Italia. Lo riferisce ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 26 maggio 2022) Il presidente russo Vladimir, durante il colloquio telefonico con Mario, ha confermato che la Russia ha intenzione di garantire unadi gas all'. Lo riferisce ...

Advertising

HuffPostItalia : Soros scrive a Draghi: 'Putin ricatta l'Europa, serve una tassa pesante sull'import di gas russo' - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Telefonata tra il premier italiano Mario Draghi e il presidente Vladimir Putin. Il leader russo ha confer… - GiovaQuez : Telefonata tra Putin e Draghi. Per il presidente russo Mosca sta facendo 'sforzi per garantire una navigazione sicu… - zazoomblog : Via le sanzioni in cambio di grano e gas. L’offerta di Putin a Draghi - #sanzioni #cambio #grano #L’offerta - Naty46967247 : RT @davcarretta: Putin (in sostanza): se ci lasciate l’Ucraina e ci restituite la cassaforte, diamo una mano a evitare una catastrofe alime… -