Napoli primavera | gli azzurrini ottengono la salvezza battendo il Genoa 2-0

Il Napoli primavera batte 2-0 il Genoa nella Gara playout di ritorno dopo aver pareggiato 2-2 all'andata ed è salvo. Dopo un ottimo inizio di stagione, gli azzurrini hanno avuto un calo scivolando addirittura nella zona retrocessione. Il Genoa comanda la prima frazione di gioco, proprio allo scadere del primo tempo il Napoli tenta di passare in vantaggio con un azione di Pesce che però fallisce clamorosamente. Nel secondo tempo con la presenza di Ambrosino in campo, gli azzurrini passano in vantaggio al 54' con il gol di Coli Saco, già a segno nella gara di andata. Dopo soltanto 10 minuti il Napoli raddoppia con Giuseppe Ambrosino che non fallisce dagli 11 metri. Inaspettatamente al 91' il Genoa ha la possibilità di riaprire il ...

