(Di giovedì 26 maggio 2022) Mathiasè un nuovo giocatore del, il giocatore in un post ha dettoal suo ex club: il. Dopo le visite mediche svolte a Roma, è arrivato il tweet di De Laurentiis a ufficializzareal. Poco prima lo stesso presidente delaveva dato l’annuncio ufficiale anche del riscatto di Anguissa. “Il Presidente Aurelio De Laurentiis è lieto di annunciare che la SSCha acquisito le prestazioni sportive di Mathiasdala titolo definitivo. Mathiasè nato a Montevideo il 31 ottobre del 1997? ha scritto la SSCN sui social e poi ha aggiunto: “Cresciuto nel Settore Giovanile del Nacional, dove debutta nel febbraio 2016 tra i professionisti, ...

sscnapoli : ?? Benvenuto @MathiasOlivera5 ?? ?? - AlfredoPedulla : #Olivera-#Napoli: manca solo annuncio. #Deulofeu, altri contatti. #Mertens: atteso nuovo vertice - GoalItalia : ? UFFICIALE ? Il Napoli ha un nuovo terzino sinistro: dal Getafe ecco Mathias Olivera ???? - sscalcionapoli1 : Mathias Olivera al Napoli: lo scatto con Giuntoli e il responsabile scouting Micheli - napolipiucom : Napoli, Olivera dice addio al Getafe: 'Vissuto momenti indimenticabili' #napoli #OLIVERA #ForzaNapoliSempre… -

Mario Rui, l'ag annuncia: "Niente cessione: Mario resta titolare in coppia con" VIDEO " Il Napoli saluta Faouzi Ghoulam: la bella clip su ...