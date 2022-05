Napoli come Troisi: “Ricomincio da tre” (più uno) (Di giovedì 26 maggio 2022) Il campionato è ormai terminato da una settimana, i giudizi sulla stagione sono andati. A bocce ferme e a mente fresca, è giusto però dare un’occhiata anche al futuro, prossimo e non solo. come diceva un certo Massimo Troisi, non uno qualsiasi, “Ricomincio da tre”. E così sia, che il Napoli riparta da tre: Kalidou Koulibaly, l’indiscusso Comandante, Stanislav Lobotka, metronomo di centrocampo, e Victor Osimhen, trascinatore del reparto offensivo a mani basse. Il tutto ovviamente accompagnato dalla mente sempre sul pezzo di Luciano Spalletti, attuale tecnico azzurro. Koulibaly Osimhen (Getty Images) Ciclo finito, ma che aspetto avrà il Napoli che verrà? Il futuro, da lontano, assomiglia ad un grande punto interrogativo in trasformazione. Probabilmente cambierà poco almeno fino all’inizio ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 26 maggio 2022) Il campionato è ormai terminato da una settimana, i giudizi sulla stagione sono andati. A bocce ferme e a mente fresca, è giusto però dare un’occhiata anche al futuro, prossimo e non solo.diceva un certo Massimo, non uno qualsiasi, “da tre”. E così sia, che ilriparta da tre: Kalidou Koulibaly, l’indiscusso Comandante, Stanislav Lobotka, metronomo di centrocampo, e Victor Osimhen, trascinatore del reparto offensivo a mani basse. Il tutto ovviamente accompagnato dalla mente sempre sul pezzo di Luciano Spalletti, attuale tecnico azzurro. Koulibaly Osimhen (Getty Images) Ciclo finito, ma che aspetto avrà ilche verrà? Il futuro, da lontano, assomiglia ad un grande punto interrogativo in trasformazione. Probabilmente cambierà poco almeno fino all’inizio ...

