MotoGP | Enea Bastianini | “Con Bagnaia in squadra potremmo aiutarci | è un pilota che va forte”

Sono settimane di decisioni quelle in Ducati in merito a quale sarà il prossimo compagno di squadra nel Team Factory di MotoGP di Francesco Bagnaia. Le ultime prestazioni di Enea Bastianini, tre volte vincitore quest'anno dei GP del Mondiale 2022 e a segno nell'ultima prova in Francia, hanno rafforzato la sua candidatura al fianco di Pecco, immaginando che le strade tra l'australiano Jack Miller e la Rossa si separeranno. L'aussie, infatti, sembra indirizzato verso la KTM. Di sicuro sarebbe una coppia di alto valore anche per l'Italia, considerando le qualità dei centauri e della moto. Intervistati da Sky Sport, Bastianini e Bagnaia hanno detto la loro sull'eventualità: "Ci potremmo aiutare molto, Pecco va forte e si lavora bene con ..."

