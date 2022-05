Lista Calenda: Celli smentisca nostre pressioni su parcheggi consiglieri (Di giovedì 26 maggio 2022) Roma – “Il 2 giugno non agita i consiglieri della Lista Calenda. Dal giorno del nostro insediamento non abbiamo mai usato i parcheggi a disposizione dei consiglieri capitolini. La presidente dell’Assemblea Capitolina Celli smentisca di aver ricevuto pressioni dal nostro gruppo per le restrizioni dei parcheggi di via San Pietro in Carcere che dovranno far posto alle tribune per la parata del 2 giugno ai Fori Imperiali.” “Le notizie di stampa che ci inseriscono tra coloro che hanno protestato per le restrizioni dei posteggi in concomitanza con la festa della Repubblica ci offendono e sono destituite di fondamento. Cogliamo l’occasione per sottolineare che nessuno di noi usa l’auto privata come mezzo principale per gli ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 26 maggio 2022) Roma – “Il 2 giugno non agita idella. Dal giorno del nostro insediamento non abbiamo mai usato ia disposizione deicapitolini. La presidente dell’Assemblea Capitolinadi aver ricevutodal nostro gruppo per le restrizioni deidi via San Pietro in Carcere che dovranno far posto alle tribune per la parata del 2 giugno ai Fori Imperiali.” “Le notizie di stampa che ci inseriscono tra coloro che hanno protestato per le restrizioni dei posteggi in concomitanza con la festa della Repubblica ci offendono e sono destituite di fondamento. Cogliamo l’occasione per sottolineare che nessuno di noi usa l’auto privata come mezzo principale per gli ...

