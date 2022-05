Kevin Spacey, nuove accuse di violenza sessuale. L’attore è formalmente incriminato a Londra (Di giovedì 26 maggio 2022) Kevin Spacey è stato di nuovo accusato di violenza sessuale su uomini non consenzienti. Il Crown Prosecution Service, la procura della Corona che persegue i casi penali frutto di indagini degli inquirenti inglesi, ha confermato che l’interprete de I soliti sospetti e Seven è accusato di quattro casi di violenza sessuale da tre uomini. La 62enne oramai ex star hollywoodiana è stata formalmente incriminata dopo che la polizia londinese ha esaminato le prove a seguito di una serie di denunce risalenti al 2005 e al 2013. Tre denunce riguarderebbero abusi sessuali presumibilmente avvenuti a Londra e uno nel Gloucestershire. La prima accusa riguarda una presunta aggressione sessuale a Londra nel marzo 2005, mentre una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 26 maggio 2022)è stato di nuovo accusato disu uomini non consenzienti. Il Crown Prosecution Service, la procura della Corona che persegue i casi penali frutto di indagini degli inquirenti inglesi, ha confermato che l’interprete de I soliti sospetti e Seven è accusato di quattro casi dida tre uomini. La 62enne oramai ex star hollywoodiana è stataincriminata dopo che la polizia londinese ha esaminato le prove a seguito di una serie di denunce risalenti al 2005 e al 2013. Tre denunce riguarderebbero abusi sessuali presumibilmente avvenuti ae uno nel Gloucestershire. La prima accusa riguarda una presunta aggressionenel marzo 2005, mentre una ...

