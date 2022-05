Il concorso ' Miss Lato B' è un caso | la Pro Loco lo ritira dopo la rivolta social

(Di giovedì 26 maggio 2022) La Proorganizza ilB ma viene travolta dalle critiche suied è costretta a trasformarlo inSorriso . Succede a Bollengo , in provincia di Torino . Leggi anche > Ex ...

La Pro loco organizza «Miss Lato B», rivolta social: il concorso diventa «Miss sorriso»

Ilè stato sostituito con l'elezione di 'Sorriso' e l'associazione ha ristampato tutte le locandine dell'evento. L'associazione ha poi chiesto pubblicamente scusa a tutte le persone che ......teatina della finale regionale diMondo Abruzzo, che si è tenuta in centro città domenica pomeriggio. La serata è stata organizzata dall'agenzia FourEvent, mandataria regionale del, con ... Gallipoli: 120 miss italiane per le fasi finali del "Concorso Miss Mondo 2022" La Pro Loco organizza il concorso Miss Lato B ma viene travolta dalle critiche sui social ed è costretta a trasformarlo in Miss Sorriso. Succede a Bollengo, in provincia ...A Bollengo è stata pubblicizzata una serata in cui si sarebbe dovuto tenere il concorso di "Miss Lato B": ondata di indignazione ...