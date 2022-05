Guerra Russia-Ucraina, Zelensky: “Nessuna cessione di territori”. Cremlino: “Kiev accetti la situazione di fatto”. Fosse comuni a Lysychansk. Putin: “Chi ci isola danneggia se stesso” (Di giovedì 26 maggio 2022) Mattarella: «Serve pressione sulla Russia perché cessi le ostilità». Lugansk, la regione al 95% in mano ai russi. La Turchia minaccia di esprimersi contro l’ingresso di Svezia e Finlandia nella Nato. Attesa per la telefonata Macron-Erdogan Leggi su lastampa (Di giovedì 26 maggio 2022) Mattarella: «Serve pressione sullaperché cessi le ostilità». Lugansk, la regione al 95% in mano ai russi. La Turchia minaccia di esprimersi contro l’ingresso di Svezia e Finlandia nella Nato. Attesa per la telefonata Macron-Erdogan

Advertising

GiovaQuez : Castellina: 'Voi volete punire Putin o finire la guerra? Siete per gli ucraini o per distruggere Putin? Vengono sac… - MediasetTgcom24 : Kiev: 'La Russia ha rapito 230mila bambini ucraini' - GiovaQuez : Berlinguer: 'Come si agisce sulla Russia?' Borgonovo: 'Questa guerra per procura finisce quando gli Usa decidono ch… - lettera_mosca : RT @Geopoliticainfo: ????Sono circa 8.000 i prigionieri di guerra ucraini detenuti nelle autoproclamate Repubbliche popolari di #Lugansk e #D… - lettera_mosca : UCRAINA - Uno dei tanti video che girano in Rete, postati da canali russi, in cui soldati ucraini protestano con gl… -