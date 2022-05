Giro d’Italia 2022, Richard Carapaz: “Io e Hindley sullo stesso livello, potrebbe esserci un testa a testa nella crono finale” (Di giovedì 26 maggio 2022) Sulle strade del Giro d’Italia 2022 non ci si annoia mai. La diciottesima frazione premia la fuga di giornata e in particolar modo il belga Dries De Bondt, vincitore sul traguardo di Treviso ai danni di Edoardo Affini (battuto allo sprint). Non cambiano gli equilibri nella classifica generale. Richard Carapaz ha trascorso un pomeriggio tranquillo, nonostante l’andatura elevata imposta dalle squadre dei velocisti. L’equadoregno della Ineos-Grenadiers conserva 3” di vantaggio sull’australiano Jai Hindley e 1’05” sul basco Mikel Landa, più staccati tutti gli altri uomini di classifica. Queste le dichiarazioni della maglia rosa al termine della frazione odierna: “E’ stata una giornata veloce, tipica del Giro. Dobbiamo continuare a correre in modo ... Leggi su oasport (Di giovedì 26 maggio 2022) Sulle strade delnon ci si annoia mai. La diciottesima frazione premia la fuga di giornata e in particolar modo il belga Dries De Bondt, vincitore sul traguardo di Treviso ai danni di Edoardo Affini (battuto allo sprint). Non cambiano gli equilibriclassifica generale.ha trascorso un pomeriggio tranquillo, nonostante l’andatura elevata imposta dalle squadre dei velocisti. L’equadoregno della Ineos-Grenadiers conserva 3” di vantaggio sull’australiano Jaie 1’05” sul basco Mikel Landa, più staccati tutti gli altri uomini di classifica. Queste le dichiarazioni della maglia rosa al termine della frazione odierna: “E’ stata una giornata veloce, tipica del. Dobbiamo continuare a correre in modo ...

